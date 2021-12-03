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Alsancak’ta oynama talebi

Altay, 10 Aralık'ta İzmir'de oynanacak Hatay müsabakasına Alsancak'ta çıkmak için TFF'ye başvurdu. Stadyum, depreme dayanıksız olduğu için 2014'te kapanmış, 2015'te yıkılmıştı.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50
Alsancak’ta oynama talebi

Altay, 10 Aralık'ta İzmir'de oynanacak Hatay müsabakasına Alsancak'ta çıkmak için TFF'ye başvurdu. Stadyum, depreme dayanıksız olduğu için 2014'te kapanmış, 2015'te yıkılmıştı. Geçtiğimiz günlerde UEFA standartlarında tekrar açılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı, onay verilirse 7 yıl sonra ev sahipliği yapacak.

NADERİ İYİLEŞTİ TAKIMA DÖNDÜ
Altay'da sakatlığı nedeniyle 4 maç kaçıran İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin iyileşmesi yüzleri güldürdü. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Björkander ve sarı kart cezalısı Thiam ise yarınki Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımı deplasmanda 29 yıldır yenemeyen Altay, şanssızlığını kırmak istiyor.

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