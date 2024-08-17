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B. Leverkusen 2 (4) - 2 (3) Stuttgart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya'da Süper Kupa için Bayer Leverkusen ve Stuttgart karşı karşıya geldi. Final karşılaşmasında penaltılar sonunda gülen taraf Leverkusen oldu. İşte ayrıntılar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 23:59
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B. Leverkusen 2 (4) - 2 (3) Stuttgart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya'da Süper Kupa için BayArena'da Bayer Leverkusen ve Stuttgart karşı karşıya geldi.

V. Boniface, 11. dakikada Leverkusen'i 1 - 0 öne geçirirken 15. dakikada karşılık E. Millot'dan geldi ve durum 1 - 1 oldu.

37. dakikada M. Terrier'ın kırmızı kart görmesi ile birlikte Leverkusen, 10 kişi kaldı.

Maçın ilk yarısında iki takım da birer gol buldu ve devre arasına beraberlikle girdiler.

İkinci yarıda A. Stiller'ın yerine 62. dakikada oyuna giren D. Undav, 63. dakikada Stuttgart'ı öne geçiren golü attı ve durum 2 - 1 oldu.

88. dakikada P. Schick'ın golü ile Leverkusen beraberliği yakaladı ve maç penaltılara gitti.

Penaltılarda 4 - 3 kazanan taraf Leverkusen oldu.

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