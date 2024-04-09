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Leverkusen geri sayımda

Union Berlin'i yenerek rakipleriyle arasındaki farkı 16 puana çıkaran Bayer Leverkusen, bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan etme şansı yakaladı. Alonso'nun öğrencileri Werder Bremen'i yenerse şampiyon olacak.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 06:50
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Leverkusen geri sayımda

Bundesliga'da Bayern Münih'in saltanatını bu sezon Xabi Alonso önderliğindeki Bayer Leverkusen son vermek üzere... 28. hafta maçında Florian Wirtz'in penaltı golüyle Union Berlin deplasmanında 1-0 kazanan Leverkusen, zirve takipçilerinden Bayern Münih'in Heidenheim deplasmanında 3-2 mağlup olmasının ardından aradaki puan farkını 16'ya yükseltti. Ligde ve Avrupa'da oynadığı 41 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Alonso'nun öğrencileri Bundeliga şampiyonluğu için geri sayıma geçti.

TARİH YAZMAYA YAKIN

Bayer Leverkusen, bu hafta sonu Werder Bremen'e karşı kazanması ya da rakiplerinin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ligdeki en son kupasını 1992-93 sezonunda kazanan Leverkusen, o dönem Almanya Kupası'nı almıştı. Sonrasında geçen 31 sezonda ise kupa sevinci yaşayamadı. Leverkusen, 87-88 sezonunda UEFA Kupası'nı müzesine götürmüş, 78- 79'da ise Bundesliga 2'de şampiyonluk yaşamıştı. Bu sezon tarih yazmaya çok yakınlar.

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