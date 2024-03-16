Darmstadt 2-5 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Darmstadt 98 deplasmanına konuk oldu. Bayern Münih mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 36 ile 64'te Jamal Musiala, 45. dakikada Harry Kane, 74. dakikada Serge Gnabry ve 90. dakikada Mathys Tel attı. Darmstadt'ın golleri ise 28. dakikada Tim Skarke ve 90+5. dakikada Oscar Vilhelmsson'dan geldi.

Bayern Münih'te Harry Kane, bu maçtaki golüyle birlikte ligde 31 gole ulaştı. Yıldız isim böylelikle Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 60 puana yükseldi. Darmstadt ise 13 puanda kaldı.