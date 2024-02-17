Heidenheim 1-2 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Heidenheim ile Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında kozlarını paylaştı. Voith-Arena'da oynanan mücadelede hakem Harm Osmers düdük çaldı.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Leverkusen 3 puanın sahibi oldu ve yoluna doludizgin devam etti.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Frimpong ve 81. dakikada Adli kaydetti. Heidenheim'in tek golü 87. dakikada Pieringer'den geldi.

Bu sonuçla Leverkusen puanını 58'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Heidenheim ise 27 puanda kaldı.