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Heidenheim 1-2 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Heidenheim sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri Frimpong ve Adli kaydetti. Heidenheim'in tek golü Pieringer'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 19:43
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Heidenheim 1-2 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Heidenheim ile Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında kozlarını paylaştı. Voith-Arena'da oynanan mücadelede hakem Harm Osmers düdük çaldı.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Leverkusen 3 puanın sahibi oldu ve yoluna doludizgin devam etti.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Frimpong ve 81. dakikada Adli kaydetti. Heidenheim'in tek golü 87. dakikada Pieringer'den geldi.

Bu sonuçla Leverkusen puanını 58'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Heidenheim ise 27 puanda kaldı.

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