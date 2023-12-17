Haberler Almanya Bundesliga Freiburg - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Freiburg ile Köln karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Freiburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 10:50
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Freiburg - Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Köln maçı 17 Aralık günü saat 17.30'da beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 1'de canlı yayınlanacak.

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