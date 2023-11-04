Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund 0-4 Bayern Münih (Maç sonucu ÖZET)

Borussia Dortmund 0-4 Bayern Münih (Maç sonucu ÖZET)

Almanya Bundesliga 10. hafta mücadelesinde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve lider Leverkusen'i 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 23:03 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 01:03
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Borussia Dortmund 0-4 Bayern Münih (Maç sonucu ÖZET)

Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih kozlarını paylaştı.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 4-0'lık farklı skorla kazandı.

Bayern Münih'in gollerini 4. dakikada Dayot Upamecano ve 9, 72 ve 90+3. dakikalarda ise Harry Kane attı.

Bundesliga'da bu sezon yoluna namağlup devam eden ve 8. galibiyetini elde eden Bayern Münih, puanını 26'ya yükseltti ve lider Leverkusen'i 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Borussia Dortmund ise 21 puanda ve zirvenin 7 puan uzağında kaldı.

Bayern Münih, 8 Kasım Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde 23.00'da Galatasaray ile karşılaştıktan sonra l11 Kasım Cumartesi günü Bundesliga mücadelesinde Heidenheim'i ağırlayacak.

7 Kasım Salı akşamı 20.45'te Devler Ligi'nd Newcastle United'ı sahasında konuk edecek olan Borussia Dortmund ise 11 Kasım'da ligde Stuttgart deplasmanına gidecek.

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