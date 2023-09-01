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Borussia Dortmund 2-2 Heidenheim (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 23:44 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 23:47
Borussia Dortmund 2-2 Heidenheim (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund sahasında Heidenheim'ı ağırladı. Ev sahibi takım, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Borussia Dortmund'un golleri 7. dakikada Julian Brandt ve 15. dakikada Türk asıllı futbolcu Emre Can'dan (p) geldi. Konuk ekibin gollerini ise 61. dakikada Türk asıllı oyuncu Eren Sami Dinkçi ve 82. dakikada Tim Kleindienst (p) kaydetti.

Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 5'e yükseltti. Heidenheim ise ilk puanını alarak puanını 1'e çıkardı.

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