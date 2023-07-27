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Mönchengladbach'lı Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu

Son dakika spor haberleri... Alman ekiplerinden Borussia Mönchengladbach forması giyen defans oyuncusu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 14:12
Mönchengladbach'lı Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach forması giyen defans oyuncusu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu.

Borussia Mönchengladbach'dan yapılan açıklamada, "Stefan Lainer birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalacak. 30 yaşındaki sağ beke, yapılan sağlık muayenelerinin ardından lef kanseri teşhisi konuldu. Birkaç ay tedavi görecek. Hepimiz arkandayız, Stevie." ifadeleri kullanıldı.

Avusturyalı milli oyuncunun sağlık durumuna ilişkin, "Kanser çok erken teşhis edildi ve ilaçla tedavi edilebilir. Tam sağlığına kavuşma şansı son derece yüksek ve profesyonel spor da dahil olmak üzere normal bir yaşam hala mümkün olabilir. Stevie'ye mümkün olan en iyi tedaviyi sağlamak için elimizden geleni yapacağız" bilgisi verildi.

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