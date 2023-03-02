Ronaldo bana “Git” dedi

Sadio Mane, Liverpool'dan Bayern Münih'e geöişinde Cristiano Ronaldo'nun da önemli payı olduğunu söyledi. Senegalli yıldız "Bundesliga yeterince değer görmüyor. Oysa Premier Lig gibi, İspanya Ligi gibi değerli. Yakında birçok Premier Lig yıldızı Almanya'da oynayacak. Mallorca'da Ronaldo ile buluştuğumda bana "Bayern'e gitmelisin. Onlar çok büyük" dedi. Ben de kabul ettim" ifadelerini kullandı.
SadioMane, Liverpool'dan Bayern Münih'e geöişinde Cristiano Ronaldo'nun da önemli payı olduğunu söyledi. Senegalli yıldız "Bundesliga yeterince değer görmüyor. Oysa Premier Lig gibi, İspanya Ligi gibi değerli. Yakında birçok Premier Lig yıldızı Almanya'da oynayacak. Mallorca'da Ronaldo ile buluştuğumda bana "Bayern'e gitmelisin. Onlar çok büyük" dedi. Ben de kabul ettim" ifadelerini kullandı.