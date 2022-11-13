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Freiburg Union Berlin: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'da Freiburg ile Union Berlin kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf 4-1 'lik skorla ev sahibi Freiburg oldu. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 21:26
Freiburg Union Berlin: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'da Freiburg'un konuğu Union Berlin oldu.

Karşılaşmada ev sahibi Freiburg rakibi Union Berlin'i 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Freiburg'da Grifo 4. dakikada penaltıdan gol perdesini açan isim oldu.

İlk golden kısa bir süre sonra 6. dakikada Grifo yine Freiburg adına sahneye çıktı.

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Freiburg'un 3.golü yine penaltıdan Grifo'nun ayağından geldi.

45+1'de ise Gregoritsch Freiburg'un 4. golünü atma başarısı gösterdi.

Konuk ekip Union Berlin'de 85'de tek gol Michel'in penaltı golünden geldi.

Mücadelede kazanan taraf 4-1'lik skorla Freiburg olurken ev sahibi ekip ligde 30 puanla 2. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Union Berlin ise 27 puanla 5. sırada bulunmakta.

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