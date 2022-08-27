Schalke 04 1 - 6 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Geçtiğimiz sezon Almanya 2. Bundesliga'dan yükselen Schalke eski günlerini arıyor. Bundesliga'nın 4. haftasında Schalke Union Berlin'i ağırladı. Veltins-Arena'da oynanılan karşılaşmada Schalke 04 Union Berlin'e 6-1 mağlup oldu.
Union Berlin'in gollerini Sven Michel (2) Sheraldo Becker(2) Janik Haberer ve Morten Thorsby kaydetti. Ev sahibi Schalke'nin tek golünü Marius Bülter attı.
Henüz galibiyetle tanışamayan Schalke 2 puanda kaldı. Union Berlin aldığı farklı galibiyetle 10 puan yaparak Bundesliga'da liderlik koltuğuna oturdu.