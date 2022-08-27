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Schalke 04 1 - 6 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga 4. haftasında Schalke 04 ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Veltins-Arena'da oynanılan karşılaşmada Schalke Union Berlin'e 6-1 mağlup oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 18:44
Schalke 04 1 - 6 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Geçtiğimiz sezon Almanya 2. Bundesliga'dan yükselen Schalke eski günlerini arıyor. Bundesliga'nın 4. haftasında Schalke Union Berlin'i ağırladı. Veltins-Arena'da oynanılan karşılaşmada Schalke 04 Union Berlin'e 6-1 mağlup oldu.

Union Berlin'in gollerini Sven Michel (2) Sheraldo Becker(2) Janik Haberer ve Morten Thorsby kaydetti. Ev sahibi Schalke'nin tek golünü Marius Bülter attı.

Henüz galibiyetle tanışamayan Schalke 2 puanda kaldı. Union Berlin aldığı farklı galibiyetle 10 puan yaparak Bundesliga'da liderlik koltuğuna oturdu.

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