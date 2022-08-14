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Bayern Münih 2-0 Wolfsburg (Maç sonucu - ÖZET)

Almanya Bundesliga ikinci haftas mücadelesinde Bayern Münih sahasında konuk ettiği Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 20:46
Bayern Münih 2-0 Wolfsburg (Maç sonucu - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Julian Nagelsmann'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Bayern Münih ile Niko Kovac yönetimindeki Wolfsburg, Allianz Arena'a kozlarını paylaştı.

Maçtan ev sahibi Bayern Münih 2-0'lık galibiyetle ayrılırken goller 33. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Thomas Müller'den geldi.

Bu sonuçla beraber sezona 2'de 2 ile başlayan Bayern Münih puanını 6'ya yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Wolfsburg 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih deplasmanda Bochum'a konuk olurken, Wolfsburg kendi evinde Schalke'yi ağırlayacak.

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