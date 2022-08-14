Bayern Münih 2-0 Wolfsburg (Maç sonucu - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Julian Nagelsmann'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Bayern Münih ile Niko Kovac yönetimindeki Wolfsburg, Allianz Arena'a kozlarını paylaştı.

Maçtan ev sahibi Bayern Münih 2-0'lık galibiyetle ayrılırken goller 33. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Thomas Müller'den geldi.

Bu sonuçla beraber sezona 2'de 2 ile başlayan Bayern Münih puanını 6'ya yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Wolfsburg 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih deplasmanda Bochum'a konuk olurken, Wolfsburg kendi evinde Schalke'yi ağırlayacak.