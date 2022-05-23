Haberler Almanya Bundesliga Hamburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hamburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga play-out 2. maçında Hamburg ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hamburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30
Hamburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hamburg - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga play-out 2. maçında Hamburg ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hamburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HAMBURG - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hamburg - Hertha Berlin maçı 23 Mayıs Pazartesi günü saat 21:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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