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Bayern Münih Hoffenheim 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında lider Bayern Münih sahasında Hoffenheim'ı konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Gnabry, 30. dakikada Lewandowski, 82. dakikada Choupo-Moting ve 87. dakikada Coman'dan geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 18:44
Bayern Münih Hoffenheim 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, Hoffenheim ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Gnabry, 30. dakikada Lewandowski, 82. dakikada Choupo-Moting ve 87. dakikada Coman'dan geldi.

Bundesliga'yı kasıp kavuran Bayern Münih, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 33 gole ulaştı. Bu sonuçla Bayern Münih, 22 puanla liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 11 puanla 10. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacakken, Hoffenheim ise evinde Hertha Berlin'i konuk edecek.

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