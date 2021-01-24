Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04-Bayern Münih: 0-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 0-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

(Bundesliga) 18. hafta karşılaşmasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Bayern Münih'in 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 19:53
Schalke 04-Bayern Münih: 0-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

, 'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 33. dakikada 'in attığı golle 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren , 54. dakikada , 88. dakikada Thomas Müller ve 90. dakikada ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

'te milli futbolcu , ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Bayern Münih, bu galibiyetle en yakın rakibi ile puan farkını 7'ye çıkardı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü.

Schalke 04 ise bu sezon 13. yenilgisini yaşadı ve 7 puanla son sırada kaldı.

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