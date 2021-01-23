Haberler Almanya Bundesliga Mainz - Leipzig: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya 'nın 18. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.  'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 20:12 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 20:13
Mainz - Leipzig: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya 'nın 18. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3-2 kazandı.

Mainz'ın golleri 24. ve 35. dakikalarda Niakhate, 50. dakikada Barreiro'dan geldi. 'in golleri ise 15. dakikada Adams ve 30. dakikada 'den geldi.

SÖRLOTH 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Leipzig'de , karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Mainz puanını 10'a yükseltti ve 17. sırada yer aldı. RB Leipzig ise 35 puanda kaldı ve zirvede büyük bir yara aldı. Leipzig, bir maçı eksik olan lider 'in 4 puan gerisine düştü.

Mainz, Bundesliga'nın 19. haftasında deplasmanına gidecek. RB Leipzig ise aynı haftada sahasında ile karşılaşacak.

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