Haberler Almanya Bundesliga Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu! İşte yapılan teklif...

'ın yeni adresi belli oldu! İşte yapılan teklif...

ekiplerinden 04 forması giyen gösterdiği perfoırmansın ardından dev takımların listesine girmişti. A Milli Futbol Takımı'mızın formasını da giyen genç stopere en ciddi teklif ise 'dan geldi. Menajeri , Ozan için 25 milyon euro'luk teklif yapıldığını ve transferde sona gelindiğini ifade etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 12:02 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 12:03
Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu! İşte yapılan teklif...

Serie A'da Türk futbolcuların sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor...

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu! İşte yapılan teklif...

altyapısından yetişen , genç yaşında Bundesliga ekibi Stuttgart'a oradan da 04'e olmuştu.

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu! İşte yapılan teklif...

Alman ekibinde gösterdiği performansla İtalyanların dikkatini çeken 20 yaşındaki stoper, 'nun da formasını giydiği Milan'a oluyor.

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu! İşte yapılan teklif...

Menajeri , 04 yetkilileriyle görüştüğünü ve Milan'ın 'ın transferini tamamlamaya çok yakın olduğunu dile getirdi.

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu! İşte yapılan teklif...

Di Caro yaptığı açıklamada, " Genel Menajeriyle bazı dedikoduları hakkında görüştüm, Milan ile bir süredir görüşmelerde bulunduklarını söylediler. Milan'ın transferini tamamlayacağından eminler. Ozan'ın Milan efsanesi Paolo Maldini ve Milan'ın sportif direktörü eski futbolcu Frederic Massara'dan kendisini gerçekten istediklerini hissettirdiği için memnun olduğunu duydum. Ozan Kabak'ı gerçekten istediklerini hissettiren tek kulüp Milan." ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu! İşte yapılan teklif...

'nin transferdeki tavrından bahseden , "Schalke'nin çok fazla borcu var ve mali durumlarını düzeltmeleri gerekiyor. Milan'ın teklifini reddedemeyeceklerdir. da oyuncuya ilgi gösterdi ancak Ozan, Milan'da daha fazla oynama şansının yüksek olduğunun farkında. Schalke'nin Ozan'ı 23-25 milyon euro bandında bir bonservis bedeline gönderebileceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu! İşte yapılan teklif...

, bu sezon formasıyla 7 resmi maçta görev aldı.

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