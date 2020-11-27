Haberler Almanya Bundesliga Sörloth için flaş açıklama geldi! "Sorunları var"

Sörloth için flaş açıklama geldi! "Sorunları var"

Sezon başında 'dan ayrılarak ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth yeni takımında umduğunu bulamamıştı. Çıktığı 9 maçta fileleri havalandırmayı başaramayan yıldız futbolcu ile ilgili Leipzig Julian Nagelsmann'dan açıklama geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 19:58
Sörloth için flaş açıklama geldi! "Sorunları var"

ekibi Leipzig Julian Nagelsmann, 'dan transfer ettikleri Alexander Sörtloth için yeni açıklamalarda bulundu.

Sörloth için flaş açıklama geldi! "Sorunları var"

Sörloth'un "saha dışında" çözmesi gereken sorunları olduğunu belirten teknik adam, "Herkes böyle bir oyuncudan bir an önce maksimum performansı almak ister. Ritmini bulmasını ve geçen sezon yakaladığı gol istatistiğine ulaşmasını umarım.

Sörloth için flaş açıklama geldi! "Sorunları var"

Üzerine çalışması gereken şeyler var ve bunlar futbolla ilgili, taktikle ilgili şeyler değil, daha basit şeyler. Bunları daha çabuk, daha aktif şekilde çözmeli. Sonrasında oyuna girmesi ve taktiksel olarak adapte olması daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sörloth için flaş açıklama geldi! "Sorunları var"

"SADECE BİR GOL ATMASI LAZIM"

Norveçli golcünün ilk golünün ardından açıklacağını da söyleyen teknik adam, "Bir gol atarsa, her şey daha hızlı olacaktır. Şu ana kadar sadece çok net bir pozisyon buldu ve gol atamadı. Sadece bir gol atması lazım, gerisi çorap söküğü gibi gelecektir." diye konuştu.

Sörloth için flaş açıklama geldi! "Sorunları var"

RB Leipzig'de bu sezon 9 maça çıkan ve 374 dakika sahada kalan Alexander Sörloth, henüz ağları sarsmayı başaramadı.

BİZE ULAŞIN