Haberler Almanya Bundesliga Leipzig beklentileri karşılayamayan Sörloth ile ilgili kararını verdi

beklentileri karşılayamayan Sörloth ile ilgili kararını verdi

'de formasıyla gösterdiği performans ile dev kulüplerin transfer listesine giren Alexander Sörloth tercihini ekiplerinden 'den yana kullanmıştı. Yeni takımında çıktığı 7 karşılaşmada ne gol ne de asist yapabilen yıldız futbolcu ile ilgili karar verildi. İşte son gelişmeler...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:54
Leipzig beklentileri karşılayamayan Sörloth ile ilgili kararını verdi

'de geçtiğimiz sezon formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth için birçok takım devreye girmişti.

Leipzig beklentileri karşılayamayan Sörloth ile ilgili kararını verdi

Bordo-mavililerden ayrılan yıldız futbolcunun tercihi ise ekiplerinden oldu.

Leipzig beklentileri karşılayamayan Sörloth ile ilgili kararını verdi

Yeni takımında henüz gol ya da asist katkısı sağlayamayan Norveçli golcünün performansı eleştirilmiş ve yeni takımına kısa süre içinde kiralık olarak veda edeceği iddia edilmişyi.

Leipzig beklentileri karşılayamayan Sörloth ile ilgili kararını verdi

SON KARAR VERİLDİ

RB 'in 'dan kadrosuna kattığı Alexander Sörloth'un geleceğiyle ilgili kulüp kararını verdi.

Leipzig beklentileri karşılayamayan Sörloth ile ilgili kararını verdi

PERFORMANSI TATMİN ETMEDİ

Crystal Palace ve için paylaştırılan 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Alman ekibinin yolunu tutan 24 yaşındaki santrforun Bundesliga'daki performansı tatmin etmedi.

Leipzig beklentileri karşılayamayan Sörloth ile ilgili kararını verdi

7'DE 0 ÇEKTİ

Bundesliga'da 6 ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere toplamda 7 maçta forma giyen Norveçli santrfor, bu maçlarda gol atamadı, asist de yapamadı. 'in son gol kralı olan oyuncu yeni adresinde sıfır çekti.

Leipzig beklentileri karşılayamayan Sörloth ile ilgili kararını verdi

TAKIMDAN AYRILMASINA MÜSADE EDİLMEYECEK

Ancak buna karşın kulübünün futbolcuyla yollarını ayırmayacağı öğrenildi. RB 'in, kiralık olarak da olsa Sörloth'un devre arasında takımdan gitmesine müsaade etmeyeceği belirlendi.

Leipzig beklentileri karşılayamayan Sörloth ile ilgili kararını verdi

BEKLENTİLER YÜKSEK

Alexander Sörloth'un performansının şu aşamada beklentilerin altında kalmasına karşın takımda devam edeceği, cephesinin, oyuncunun yakın zamanda bütünüyle alışarak kendisini göstereceği yönünde beklenti içinde olduğu tespit edildi.

Leipzig beklentileri karşılayamayan Sörloth ile ilgili kararını verdi

1 SEZON DAHA

RB Kulübü'nde extra durumlar dışında ayrıca yeni transferlere en az bir sezon boyunca şans tanımak yönünde bir alışkanlığın da bulunduğu, bu konudaki teamüllere uygun davranılmasının da sürpriz olmayacağı belirlendi.

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