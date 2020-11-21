Leipzig beklentileri karşılayamayan Sörloth ile ilgili kararını verdi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth için birçok takım devreye girmişti.

Bordo-mavililerden ayrılan yıldız futbolcunun tercihi ise Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig oldu.

Yeni takımında henüz gol ya da asist katkısı sağlayamayan Norveçli golcünün performansı eleştirilmiş ve yeni takımına kısa süre içinde kiralık olarak veda edeceği iddia edilmişyi.

SON KARAR VERİLDİ RB Leipzig'in Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Alexander Sörloth'un geleceğiyle ilgili kulüp kararını verdi.

PERFORMANSI TATMİN ETMEDİ Crystal Palace ve Trabzonspor için paylaştırılan 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Alman ekibinin yolunu tutan 24 yaşındaki santrforun Bundesliga'daki performansı tatmin etmedi.

7'DE 0 ÇEKTİ Bundesliga'da 6 ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere toplamda 7 maçta forma giyen Norveçli santrfor, bu maçlarda gol atamadı, asist de yapamadı. Süper Lig'in son gol kralı olan oyuncu yeni adresinde sıfır çekti.

TAKIMDAN AYRILMASINA MÜSADE EDİLMEYECEK Ancak buna karşın kulübünün futbolcuyla yollarını ayırmayacağı öğrenildi. RB Leipzig'in, kiralık olarak da olsa Sörloth'un devre arasında takımdan gitmesine müsaade etmeyeceği belirlendi.

BEKLENTİLER YÜKSEK Alexander Sörloth'un performansının şu aşamada beklentilerin altında kalmasına karşın takımda devam edeceği, Leipzig cephesinin, oyuncunun yakın zamanda bütünüyle alışarak kendisini göstereceği yönünde beklenti içinde olduğu tespit edildi.