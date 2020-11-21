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Augsburg: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 8. haftasında sahasında Augsburg'u konuk etti. Kritik maçta son anlara 1-0 önde giren Mönchengladbach, 10 kişi kalan rakibi karşısında 88. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin golü Neuhaus'dan gelirken, Augsburg'un golünü Caligiuri kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 17:36 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 19:54
Borussia Mönchengladbach Augsburg: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan -Augsburg karşılaşmasıyla devam etti. A 'dan canlı olarak yayınlanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Borussia Park'taki müsabakanın son anlarına 1-0 önde giren Mönchengladbach büyük bir şok yaşadı. 10 kişi rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamayan ev sahibi ekip, 88. dakikada yediği golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Borussia Mönchengladbach'ın golü Neuhaus'dan gelirken, Augsburg'un golünü Caligiuri kaydetti.

Augsburg 10 KİŞİ KALDI!
Karşılaşmanın 66. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Augsburg'un savunma oyuncusu Framberger takımını 10 kişi bıraktı.

1-1 eşitlikle sona eren mücadele sonrası Borussia Mönchengladbach puanı 12 olurken, Augsburg ise 11 puana ulaştı.

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