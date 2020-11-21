Borussia Mönchengladbach Augsburg: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan Borussia Mönchengladbach-Augsburg karşılaşmasıyla devam etti. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Borussia Park'taki müsabakanın son anlarına 1-0 önde giren Mönchengladbach büyük bir şok yaşadı. 10 kişi rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamayan ev sahibi ekip, 88. dakikada yediği golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Borussia Mönchengladbach'ın golü Neuhaus'dan gelirken, Augsburg'un golünü Caligiuri kaydetti.

Augsburg 10 KİŞİ KALDI!

Karşılaşmanın 66. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Augsburg'un savunma oyuncusu Framberger takımını 10 kişi bıraktı.

1-1 eşitlikle sona eren mücadele sonrası Borussia Mönchengladbach puanı 12 olurken, Augsburg ise 11 puana ulaştı.