Hoffenheim 1-3 Union Berlin | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Hoffenheim ile Union Berlin karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısı bol gollü geçti. Ev sahibi ekipte Robert Skov 58. dakikada kırmızı kart görürken Union Berlin'de Max Kruse kazanılan penaltıyı gole çevirdi.
80. dakikada Munas Dabbur'un golüyle maçta 1-1'lik eşitliği sağlayan Hoffenheim, skoru uzun süre koruyamadı. 85. dakikada Max Kruse'nin asistini gole çeviren Joel Pohjanpalo yeniden üstünlüğü sağladı. Union Berlin, uzatma dakikalarında Cedric Teuchert'in kaydettiği golle maçın gol perdesini kapattı ve deplasmandan 1-3'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte konuk ekip 9 puana yükselirken, Hoffenheim ise 7 puanda kaldı.