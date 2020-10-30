Schalke 04 1-1 Stuttgart | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da 6. hafta heyecanı Schalke 04 ile Stuttgart arasında oynanan zorlu karşılaşma ile başladı.

Veltins-Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Schalke 04'ün 30. dakikada Malick Thiaw ile öne geçtiği gole Stuttgart 56. dakikada Nicolas Gonzalez'in penaltıdan attığı golle cevap verdi.

Bu sonuçla Schalke 04 puanını 2'ye Stuttgart ise 9'a yükseltti.

SCHALKE KAZANMAYI UNUTTU

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 adeta kazanmayı unuttu. Alman ekibi Bundesliga'da çıktığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Geçtiğimiz sezon ligin son 16 maçında galibiyet yüzü göremeyen Schalke hasreti 22 maça çıkardı.