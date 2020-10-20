Liverpool'un planı belli oldu! Ozan Kabak ve transfer...

Galatasaray altyapısından çıkan ve yükselişiyle Avrupa'da göğüsümüzü kabartan Ozan Kabak, Premier Lig yolcusu... Aktarılan bilgilere göre 20'lik stoper Liverpool'un gündeminde.

Virgil Van Dijk'ın yaşadığı ağır sakatlığı sonrası stoper arayışına giren Liverpool'un listesine Ozan'ı aldığı kaydedilirken, planı da belli oldu.

KLOPP ONU İSTİYOR

Premier Lig devinin teknik patronu Jürgen Klopp'un Ozan Kabak'ı bizzat istediği ifade edilirken, Milan ile kıyasıya yarışa girecek Liverpool'un konu ile ilgili yapacağı teklifin 30 milyon euro ve takas teklifi olacağı aktarıldı.

GALATASARAY ÇIKIŞLI

2015-16 sezonunda Galatasaray altyapısına giren Ozan Kabak sırasıyla; U16, U17, U21 ve Galatasaray A Takımı'nda forma şansı bulmuştu. 2018-19 sezonunda Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan (11 milyon euro), 2019-20 sezonunda da Schalke'ye (15 milyon euro) transfer olmuştu.