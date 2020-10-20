Haberler Almanya Bundesliga Liverpool'un planı belli oldu! Ozan Kabak ve transfer...

'un planı belli oldu! ve ...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün ve A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız savunmacısı , Premier Lig'in son şampiyonu 'un gündeminde... Aktarılan bilgilere göre Galatasaray altyapısından çıkan 20'lik savunmacı için İngiliz ekibinin planı belli oldu bile! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 11:26 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 11:57
Liverpool'un planı belli oldu! Ozan Kabak ve transfer...

Galatasaray altyapısından çıkan ve yükselişiyle Avrupa'da göğüsümüzü kabartan , Premier Lig yolcusu... Aktarılan bilgilere göre 20'lik stoper 'un gündeminde.

Virgil Van Dijk'ın yaşadığı ağır sakatlığı sonrası stoper arayışına giren Liverpool'un listesine Ozan'ı aldığı kaydedilirken, planı da belli oldu.

KLOPP ONU İSTİYOR
Premier Lig devinin teknik patronu Jürgen Klopp'un Ozan Kabak'ı bizzat istediği ifade edilirken, Milan ile kıyasıya yarışa girecek Liverpool'un konu ile ilgili yapacağı teklifin 30 milyon euro ve takas teklifi olacağı aktarıldı.

GALATASARAY ÇIKIŞLI
2015-16 sezonunda Galatasaray altyapısına giren Ozan Kabak sırasıyla; U16, U17, U21 ve Galatasaray A Takımı'nda forma şansı bulmuştu. 2018-19 sezonunda Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan (11 milyon euro), 2019-20 sezonunda da Schalke'ye (15 milyon euro) olmuştu.

BİZE ULAŞIN