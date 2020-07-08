Leipzig, Hwang Hee-chan transferini resmen duyurdu! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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, transferini resmen duyurdu!

Leipzig, Hwang Hee-chan transferini resmen duyurdu!

Timo Werner'in transferi konusunda ile anlaşmaya varan Bundesliga ekibi , ile 5 yıllığına kadroya dahil ettiğini duyurdu.

(Bundesliga) ekiplerinden , Salzburg'da forma giyen Güney Koreli oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Hee-chan, Salzburg'da bu sezon 40 maçta forma giydi ve 16 gol attı.

  1. 08.07.2020
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