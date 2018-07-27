Werder Bremen, Davy Klaassen'i transfer etti
Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Davy Klaassen'i kadrosuna kattı. Alman ekibi bu transfer için 13.5 milyon Euro ödeyecek.
DAVY KLAASSEN
- 27.7.2018 12:24
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
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