Werder Bremen, Davy Klaassen'i transfer etti
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    , 'i etti

    Werder Bremen, Davy Klaassen'i transfer etti

    Bundesliga ekiplerinden , ekiplerinden Everton'da forma giyen 'i kadrosuna kattı. Alman ekibi bu için 13.5 milyon Euro ödeyecek.

    İngiliz ekibi Everton'ın Hollandalı futbolcusu 'in yeni takımı belli oldu. Adı Türkiye'deki takımlarla da anılan Klaassen, 'e oldu. Kulübün resmi interner sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna kattığı belirtildi. Alman ekibi 25 yaşındaki futbolcu için Everton'a 13.5 milyon Euro ödedi. Werder Bremen'in Klaassen ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Yıldız futbolcu, Werder'de 30 numaralı formayı giyecek.

    Davy Klaassen

    DAVY KLAASSEN

    1. 27.7.2018 12:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Werder Bremen, Davy Klaassen'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN