Bayern Münih çeyrek finalde!
Karşılaşmanın başında Thomas Müller, Robert Lewandowski ve Franck Ribery ile bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Jerome Boateng'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 40. dakikasında Thomas Müller'in rakip fileleri havalandırmasıyla bir gol daha bulan Bayern Münih ilk yarıyı 2-0 üstün tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısının son bölümünde topa daha fazla sahip olan Borussia Dortmund, 77. dakikada Andrey Yarmolenko'nun golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finale çıkan taraf oldu.
Konuk ekipte milli futbolcu Ömer Toprak 90 dakika forma giydi.
Almanya Kupası 3. turunda, Bayern Münih'in yanı sıra rakiplerini mağlup eden Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Wolfsburg, Mainz 05, Paderborn ve Eintracht Frankfurt bir üst tura çıktı.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:33
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Bayern Münih çeyrek finalde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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