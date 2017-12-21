 Bayern Münih çeyrek finalde! – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Bayern Münih çeyrek finalde!

    Bayern Münih çeyrek finalde!
    Allianz Arena'da oynanan müsabakada, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih, Borussia Dortmund'u konuk etti.

    Karşılaşmanın başında Thomas Müller, Robert Lewandowski ve Franck Ribery ile bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Jerome Boateng'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 40. dakikasında Thomas Müller'in rakip fileleri havalandırmasıyla bir gol daha bulan Bayern Münih ilk yarıyı 2-0 üstün tamamlandı.

    Mücadelenin ikinci yarısının son bölümünde topa daha fazla sahip olan Borussia Dortmund, 77. dakikada Andrey Yarmolenko'nun golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finale çıkan taraf oldu.

    Konuk ekipte milli futbolcu Ömer Toprak 90 dakika forma giydi.

    Almanya Kupası 3. turunda, Bayern Münih'in yanı sıra rakiplerini mağlup eden Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Wolfsburg, Mainz 05, Paderborn ve Eintracht Frankfurt bir üst tura çıktı.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:33
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