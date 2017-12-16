Bayern Münih'ten sürpriz transfer hamlesi!
Bayern Münih'in Marsilya'nın formda oyuncusu Florian Thauvin'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'te transfer çalışmaları sürüyor.
Fransız L'Equipe'in haberine göre; Bayern Münih, Marsilya'nın forvet oyuncusu Florian Thauvin için teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde; Bayern Münih'in dışında Atletico Madrid'in de Florian Thauvin'i transfer listesine aldığı ve girişimde bulunacağı belirtildi. Marsilya'da haftada 100 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesinden memnun olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.
Sezon başında Newcastle United'tan 11 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olan Thauvin, bu sezon 25 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:35
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
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