Bayern Münih'ten sürpriz transfer hamlesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'te transfer çalışmaları sürüyor.

Fransız L'Equipe'in haberine göre; Bayern Münih, Marsilya'nın forvet oyuncusu Florian Thauvin için teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde; Bayern Münih'in dışında Atletico Madrid'in de Florian Thauvin'i transfer listesine aldığı ve girişimde bulunacağı belirtildi. Marsilya'da haftada 100 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesinden memnun olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.



Sezon başında Newcastle United'tan 11 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olan Thauvin, bu sezon 25 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.