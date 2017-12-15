Bayern'de Robben depremi!

Devler Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te Arjen Robben'nin sakatlanması tüm planları bozdu.

Hollandalı süper yıldızın lif yırtılması ve sırtındaki ağrılar nedeniyle Doha'da ameliyat olmuştu. Bu hafta sahalara dönmesi beklenen Robben'in sağlık problemi yaşadığı belirtildi.

ROBBEN TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Bir türlü ağrıları geçmeyen Robben'in bu sebepten antrenmanlara çıkamadığı öğrenildi. 20 Aralık Çarşamba günü Dortmun ile karşılaşacak olan Bayern'in Robben'i riske atmak istemiyor.

Öte yandan temsilcimiz Beşiktaş ile 20 Şubat'ta oynanacak maçta oynamamasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.