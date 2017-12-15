 Bayern'de Robben depremi! – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bayern'de Robben depremi!

    Bayern'de Robben depremi!

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te Robben depremi!..

    Devler Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te Arjen Robben'nin sakatlanması tüm planları bozdu.

    Hollandalı süper yıldızın lif yırtılması ve sırtındaki ağrılar nedeniyle Doha'da ameliyat olmuştu. Bu hafta sahalara dönmesi beklenen Robben'in sağlık problemi yaşadığı belirtildi.

    ROBBEN TEMKİNLİ DAVRANIYOR
    Bir türlü ağrıları geçmeyen Robben'in bu sebepten antrenmanlara çıkamadığı öğrenildi. 20 Aralık Çarşamba günü Dortmun ile karşılaşacak olan Bayern'in Robben'i riske atmak istemiyor.

    Öte yandan temsilcimiz Beşiktaş ile 20 Şubat'ta oynanacak maçta oynamamasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern'de Robben depremi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN