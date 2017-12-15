Bayern'de Robben depremi!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te Robben depremi!..
Devler Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te Arjen Robben'nin sakatlanması tüm planları bozdu.
Hollandalı süper yıldızın lif yırtılması ve sırtındaki ağrılar nedeniyle Doha'da ameliyat olmuştu. Bu hafta sahalara dönmesi beklenen Robben'in sağlık problemi yaşadığı belirtildi.
ROBBEN TEMKİNLİ DAVRANIYOR
Bir türlü ağrıları geçmeyen Robben'in bu sebepten antrenmanlara çıkamadığı öğrenildi. 20 Aralık Çarşamba günü Dortmun ile karşılaşacak olan Bayern'in Robben'i riske atmak istemiyor.
Öte yandan temsilcimiz Beşiktaş ile 20 Şubat'ta oynanacak maçta oynamamasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:10
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Toplam 5
Yorum
sado 40 yaşından aşağısını kabul etmiyoruz.
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İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 21
Yorum
yaşayan efsane vizyonlu efsane fikret başkan eskiler seni anlamazlar. onlar ilk turda elenip sonra biz neden tek takımla şampiyonlar ligindeyiz derler.
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İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 21
Yorum
KaRTaL sen neden bahsediyorsun.biz 9 sene tüpçü gibi bir belayı çekmişiz.500 milyon borcu eritip küllerimizden doğmuşuz..herşeyi hakediyor bu tk..
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