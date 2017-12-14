Bayern Münih evinde Köln'ü yendi
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) oynanan 16. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Köln’ü 1-0 yendi.
Münih'te Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, Köln'ü konuk etti.
Bavyera ekibi, 60. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Konuk ekipte Türk asıllı futbolcu Salih Özcan, maçta 90 dakika forma giydi.
Geçen hafta sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantileyen Bayern Münih, bu galibiyetin ardından puanını 38'e çıkardı. Köln ise 3 puanla son sırada kaldı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:57
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
Bayern Münih evinde Köln'ü yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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