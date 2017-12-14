 Bayern Münih evinde Köln'ü yendi – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bayern Münih evinde Köln'ü yendi

    Bayern Münih evinde Köln'ü yendi

    Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) oynanan 16. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Köln’ü 1-0 yendi.

    Münih'te Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, Köln'ü konuk etti.

    Bavyera ekibi, 60. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

    Konuk ekipte Türk asıllı futbolcu Salih Özcan, maçta 90 dakika forma giydi.

    Geçen hafta sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantileyen Bayern Münih, bu galibiyetin ardından puanını 38'e çıkardı. Köln ise 3 puanla son sırada kaldı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:57
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern Münih evinde Köln'ü yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN