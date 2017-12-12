Ribery'e mahkeme şoku! Ceza alabilir
Eski menajerinin 3 milyon 450 bin euro talep etmesi üzerine hakkında açılan alacak davasında Münih Eyalet Mahkemesi'ne geldi.
Lüksemburglu eski menajeri, Ribery'nin Galatasaray'dan bedel ödemeden Marsilya'ya transferini sağladığını buna karşılık ünlü futbolcunun kendisine menajerlik sözü verdiğini iddia etti. Ribery, 2007 yılında Marsilya'danBayern Münih'e 25 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Menajeri bu transferden doğan 3 milyon 450 bin euroluk ücret alması gerektiğini savunuyor. Ribery ise böyle bir söz vermediğini iddia ederek kendisini savundu.
BELGEYİ DAHA ÖNCE SUNMUŞLARDI
Menajerin avukatları mahkemeye daha önce Ribery'in yazılı olarak verdiği menajerlik vaadinin yer aldığı belgeyi sunmuştu. Ünlü futbolcunun avukatı dünkü duruşmada özel bilirkişi raporu aldıklarını ve bu yazının müvekkiline ait olmadığını savundu.
Hakim Isabel Liesegang ise özel bilirkişi raporunun yeterli olmadığını belirterek "Özel bilirkişinin raporu bizim için yeterli değil. Eğer bu yazı sahte ise bunu delil olarak mahkemeye sunan ceza alır. Eğer doğru ise Ribery ceza alır" dedi.
Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 19:02
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
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