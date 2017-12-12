Lüksemburglu eski menajeri, Ribery'nin Galatasaray'dan bedel ödemeden Marsilya'ya transferini sağladığını buna karşılık ünlü futbolcunun kendisine menajerlik sözü verdiğini iddia etti. Ribery, 2007 yılında Marsilya'danBayern Münih'e 25 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Menajeri bu transferden doğan 3 milyon 450 bin euroluk ücret alması gerektiğini savunuyor. Ribery ise böyle bir söz vermediğini iddia ederek kendisini savundu.

BELGEYİ DAHA ÖNCE SUNMUŞLARDI

Menajerin avukatları mahkemeye daha önce Ribery'in yazılı olarak verdiği menajerlik vaadinin yer aldığı belgeyi sunmuştu. Ünlü futbolcunun avukatı dünkü duruşmada özel bilirkişi raporu aldıklarını ve bu yazının müvekkiline ait olmadığını savundu.



Hakim Isabel Liesegang ise özel bilirkişi raporunun yeterli olmadığını belirterek "Özel bilirkişinin raporu bizim için yeterli değil. Eğer bu yazı sahte ise bunu delil olarak mahkemeye sunan ceza alır. Eğer doğru ise Ribery ceza alır" dedi.

Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.