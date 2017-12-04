Hummels'den Yunus'a övgü
Bundesliga'nın 14'üncü haftasında sahasında Mönchengladbach'ı konuk eden Wolfsburg, Yunus Mallı'nın bir gol bir asistle oynadığı maçta rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Yunus'un attığı golün asisti ise eski Beşiktaşlı Mario Gomez'den geldi. Wolfsburg'un galibiyetinde başrol oynayan Mallı'ya bir övgüde Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Mats Hummels'den geldi. Sosyal medya üzerinden Türk futbolcuyu öven Hummels, "Yunus, gördüğüm en iyi paslardan birisini attı. O pası atmak için dahice bir yol" ifadesine yer verdi.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:35
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Boluspor 90+2'de güldü
Toplam 1
Yorum
köroglu torunu küçük şehirin büyük takımı 4 büyüklerin korkulu rüyası geliyor
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Manisa daha çok zorladı
Toplam 5
Yorum
BJK EZDİK GEÇTİK
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Sıra futbolculara geldi! Önce Belhanda...
Toplam 1
Yorum
Meth Sneijder Galatasaray tarihindeki efsaneler arasında yerini almıştır.ama belhanda maalesef boşa para harcananlar arasında olacak gibi duruyor
Hummels'den Yunus'a övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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