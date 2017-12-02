 Acımasız Bayern – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Acımasız Bayern

    Acımasız Bayern

    Bundesliga'da Bayern Münih, yüksek formunu sürdürdü ve evinde Hannover'i devirdi.

    Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih, Hannover'i mağlup etmeyi başardı: 2-1

    Maça iyi başlayan taraf Bayern Münih oldu.

    17. dakikada Arturo Vidal'in golüyle Bayern Münih 1-0 öne geçti.

    Golden sonra toparlanan Hannover ataklarını sıklaştırdı ve 35. dakikada Benschop'un golüyle beraberliği yakaladı.

    İlk yarıda başka gol olmazken, ikinci yarıya da Bayern Münih iyi başladı.

    67. dakikada Bayern Münih tekrar öne geçti: 2-1

    Skoru ise, 87. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Robert Lewandowski belirledi: 3-0

    Maçta başka gol olmazken, Bayern Münih bu skorla puanını 32'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

    Hannover, 19 puanla 10. sırada yer aldı.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:47
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