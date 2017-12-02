Acımasız Bayern
Bundesliga'da Bayern Münih, yüksek formunu sürdürdü ve evinde Hannover'i devirdi.
Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih, Hannover'i mağlup etmeyi başardı: 2-1
Maça iyi başlayan taraf Bayern Münih oldu.
17. dakikada Arturo Vidal'in golüyle Bayern Münih 1-0 öne geçti.
Golden sonra toparlanan Hannover ataklarını sıklaştırdı ve 35. dakikada Benschop'un golüyle beraberliği yakaladı.
İlk yarıda başka gol olmazken, ikinci yarıya da Bayern Münih iyi başladı.
67. dakikada Bayern Münih tekrar öne geçti: 2-1
Skoru ise, 87. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Robert Lewandowski belirledi: 3-0
Maçta başka gol olmazken, Bayern Münih bu skorla puanını 32'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.
Hannover, 19 puanla 10. sırada yer aldı.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:47
-
Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 5
Yorum
huseyin büyük başarıymış gibi diyor senden önceki başkanlar da rivayı satıp yapardılar ama satmadılar oranın parası bitince satacak ne kalacak.
-
Neden Denayer'i tercih etti? Igor Tudor açıkladı!
Toplam 1
Yorum
HAGİ10 UTANMASA GOMİSİ SOL BEK OYNATACAK
-
Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Toplam 1
Yorum
dd patlama yapda orda yollasınlar seni çine sağlam paraya
Acımasız Bayern haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.