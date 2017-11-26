Ruhr derbisinde Schalke'den inanılmaz geri dönüş!

Signal Iduna Park'ta oynanan Ruhr derbisine olağanüstü bir başlangıç yapan Borussia Dortmund, 12'de Aubameyang, 18'de Stambouli (KK), 20'de Götze ve 25'te Guerreiro ile 4-0 öne geçti ve ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.



?4-0'DAN 4-4!

Mücadelenin 2'nci yarısında vites artıran Schalke 04, 61'de Burgstaller ve 65'te Harit ile farkı 2'ye indirdi. 72'nci dakikada 2'nci sarı kartını gören Aubameyang, Dortmund'u 10 kişi bıraktı. Daha sonrasında baskısını artıran Schalke, 86'da Caligiuri ve 90'da Naldo ile skoru 4-4'e getirdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında gol sesi çıkmazken, Ruhr derbisi 4-4'lük eşitlikle sonuçlandı.



NURİ VE ÖMER 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli oyuncularımız Nuri Şahin ve Ömer Toprak mücadeleye Dortmund formasıyla ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu maçla birlikte ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Borussia Dortmund 21 puana yükseldi. Sarı-siyahlı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda da henüz galibiyeti bulunmazken, Dortmund'da teknik direktör Peter Bosz'un görevine yakın dönemde son verilmesi bekleniyor. Schalke 04 ise bu beraberlikle birlikte puanını 24'e yükseltti.



YUNUSLU WOLFSBURG DEPLASMANDA KAYIP

Bir diğer milli oyuncumuz Yunus Mallı'nın formasını giydiği Wolfsburg, deplasmanda Augsburg'a 2-1 mağlup oldu. Yunus Mallı mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.



RB LEIPZIG SAHASINDA GÜLDÜ

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden RB Leipzig ise, Almanya Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde sahasında Werder Bremen'i Keita ve Bernardo'nun kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.