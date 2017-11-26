Bayern Münih'in serisi 5 maç sürdü
Bundesliga'nın lideri Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 2-1 yenildi.
Ligde beş haftadır yenilgi yüzü görmeyen Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 39. dakikada penaltıdan Thorgan Hazard ve 44. dakikada Matthias Ginter'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Bayern Münih'in 74. dakikada Arturo Vidal ile farkı bire indirdiği karşılaşmanın kalan dakikalarında skoru koruyan Borussia Mönchengladbach, sahadan üç puanla ayrıldı.
Bu mağlubiyetin ardından 29 puanda kalan Bayern Münih liderliğini korurken, 24 puana sahip ev sahibi takım averajla dördüncü sırada yer aldı.
İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin ayrılmasının ardından Bayern Münih'de yeniden göreve gelen 72 yaşındaki Jupp Heynckes, bu sezon tüm kulvarlardaki 10. maçında ilk yenilgisini aldı.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:10
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Tudor'a ıslıklı tepki
Toplam 1
Yorum
GS LI DERBY MACLARINDA KATI DEFANS SERT ORTA SAHA İLE EN AZINDAN BERABERLİK ALINMALIYDI HOCA BUNU ANLAMADI DERBYLERİN RUHU BAŞKADIR
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Gönlüm G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
GS LI HER MACIN AYRI RUHU VARDIR ANCAK DERBY DENİLEN MACLARDA SERT DEFANAS KATI ORTA SAHA EN AZINDAN BERABERLİK ALINMALIYDI HOCA BUNU CÖZEMEDİ
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Kalpten kalbe
Toplam 2
Yorum
GS LI HER MACIN AYRI RUHU VARDIR ANCAK DERBY DENİLEN MACLARDA SERT DEFANAS KATI ORTA SAHA EN AZINDAN BERABERLİK ALINMALIYDI HOCA BUNU CÖZEMEDİ
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