Devleri peşine taktı

ARA transfer öncesi Avrupa'da piyasa hareketlendi. Bu sezon Schalke formasıyla yıldızı parlayan Leon Goretzka, devlerin listesine girdi. Başta M.City olmak üzere Liverpool, Arsenal, Bayern Münih ve Milan, 22 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmayı hedefliyor. Alman ekibi ise yıldız oyuncusu için 100 milyon euro bonservis bedeli istiyor.