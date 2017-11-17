Dortmund'dan Aubameyang'a ağır fatura
Borussia Dortmund, Gabonlu yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın Stuttgart ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Gabonlu yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın Stuttgart ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.
Borussia Dortmund'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz davranışından dolayı maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, Aubameyang'ın bugün maç öncesi yapılan son antrenmanda yer aldığı ancak daha sonra özel aracıyla tesislerden ayrıldığı ifade edildi.
Tecrübeli golcünün milli maçlardan dolayı verilen arayı kullanarak Barcelona'ya gittiğini gösteren fotoğrafların sosyal medyada yer aldığı belirtilen haberlerde, Aubameyang'ın, bu sezon Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan arkadaşı Ousmane Dembele'yi ziyaret ettiği ve kardeşiyle bir kulüpte eğlendiği aktarıldı.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında Stuttgart'a konuk olacak.
Borussia Dortmund'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz davranışından dolayı maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, Aubameyang'ın bugün maç öncesi yapılan son antrenmanda yer aldığı ancak daha sonra özel aracıyla tesislerden ayrıldığı ifade edildi.
Tecrübeli golcünün milli maçlardan dolayı verilen arayı kullanarak Barcelona'ya gittiğini gösteren fotoğrafların sosyal medyada yer aldığı belirtilen haberlerde, Aubameyang'ın, bu sezon Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan arkadaşı Ousmane Dembele'yi ziyaret ettiği ve kardeşiyle bir kulüpte eğlendiği aktarıldı.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında Stuttgart'a konuk olacak.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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