 Dortmund'dan Aubameyang'a ağır fatura – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Dortmund'dan Aubameyang'a ağır fatura

    Dortmund'dan Aubameyang'a ağır fatura

    Borussia Dortmund, Gabonlu yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın Stuttgart ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

    Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Gabonlu yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın Stuttgart ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

    Borussia Dortmund'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz davranışından dolayı maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.

    Alman basınında yer alan haberlerde, Aubameyang'ın bugün maç öncesi yapılan son antrenmanda yer aldığı ancak daha sonra özel aracıyla tesislerden ayrıldığı ifade edildi.

    Tecrübeli golcünün milli maçlardan dolayı verilen arayı kullanarak Barcelona'ya gittiğini gösteren fotoğrafların sosyal medyada yer aldığı belirtilen haberlerde, Aubameyang'ın, bu sezon Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan arkadaşı Ousmane Dembele'yi ziyaret ettiği ve kardeşiyle bir kulüpte eğlendiği aktarıldı.

    Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında Stuttgart'a konuk olacak.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:26
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