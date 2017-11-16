 Borussia Dortmund’da Aubameyang kadro dışı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Borussia Dortmund’da Aubameyang kadro dışı

    Borussia Dortmund’da Aubameyang kadro dışı

    Gabonlu futbolcu Aubameyang, disiplinsiz davranışından dolayı Stuttgart maçının kadrosundan çıkarıldı

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Gabonlu yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın Stuttgart ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

    Borussia Dortmund'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz davranışından dolayı yarınki maçın kadrosuna alınmadığı belirtildi.

    Alman basınında yer alan haberlerde, Aubameyang'ın bugün maç öncesi yapılan son antrenmanda yer aldığı ancak daha sonra özel aracıyla tesislerden ayrıldığı ifade edildi.

    Tecrübeli golcünün milli maçlardan dolayı verilen arayı kullanarak Barselona'ya gittiğini gösteren fotoğrafların sosyal medyada yer aldığı belirtilen haberlerde, Aubameyang'ın, bu sezon Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan arkadaşı Ousmane Dembele'yi ziyaret ettiği ve kardeşiyle bir kulüpte eğlendiği aktarıldı.

    Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında yarın Stuttgart'a konuk olacak.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:01
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