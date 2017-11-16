Borussia Dortmund’da Aubameyang kadro dışı
Gabonlu futbolcu Aubameyang, disiplinsiz davranışından dolayı Stuttgart maçının kadrosundan çıkarıldı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Gabonlu yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın Stuttgart ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.
Borussia Dortmund'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz davranışından dolayı yarınki maçın kadrosuna alınmadığı belirtildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, Aubameyang'ın bugün maç öncesi yapılan son antrenmanda yer aldığı ancak daha sonra özel aracıyla tesislerden ayrıldığı ifade edildi.
Tecrübeli golcünün milli maçlardan dolayı verilen arayı kullanarak Barselona'ya gittiğini gösteren fotoğrafların sosyal medyada yer aldığı belirtilen haberlerde, Aubameyang'ın, bu sezon Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan arkadaşı Ousmane Dembele'yi ziyaret ettiği ve kardeşiyle bir kulüpte eğlendiği aktarıldı.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında yarın Stuttgart'a konuk olacak.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:01
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Savaşan Hollandalı
Toplam 13
Yorum
mehmet hollandalı istyemiyoruz hollandasız olsun. sadecehojdonk ve kuyt gelecekse gelsin. biri frikik atar diğeri hala takımın hepsinden çok koşar
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4 koldan takip
Toplam 6
Yorum
bjk smokie :) valla trabzonspor'a yakıştıramıyom bunlar neya ? yusuf'u aldülkadiri direk monte et bunların yanına yerli genç transfer yada sağlam yabancı.
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4 koldan takip
Toplam 6
Yorum
TS60 Aralarında sadece Albert Rusnak kaliteli . Diğerleri işe yaramaz.
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