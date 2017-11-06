Video Hakem, Almanya'yı karıştırdı! Şike...

Bundesliga'da video hakem uygulamasının başında bulunan Hellmut Krug, görevinden alındı. Krug'un kovulma sebebi, Schalke 04 ile Wolfsburg arasında oynanan maçta video hakemin kararını 2 kez Schalke lehine değiştirmesi olduğu belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Krug, penaltı vermeyen video hakeme direktifle Schalke lehine penaltı verdirdiği, maçın devamında ise Wolfsburg'un penaltısına ret kararı verdiği belirtildi.

Maçlara hakem atamalarını bizzat yapan 61 yaşındaki Krug'un Schalke 04'ün eyaleti olan Gelsenkirchen doğumlu olduğu biliniyor.

Ülkede yaşanan skandalın ardından, video hakem kurul yöneticilerinin bundan sonra video hakemlerle temas kurmaları da yasaklandı.

11. haftanın geride kaldığı Bundesliga'da Schalke 04, topladığı 20 puanla Borussia Dortmund ile 3-4. sırayı paylaşıyor.