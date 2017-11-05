Yunus ve Gomez'in golleri Wolfsburg'a yetmedi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 11. haftanın kapanış maçında Wolfsburg ile Hertha Berlin 3-3 berabere kaldı.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ekip Hertha Berlin, henüz ilk dakikada Vedad Ibisevic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Wolfsburg, rakibine 41. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı ve 44. dakikada Mario Gomez'in golleriyle cevap verdi ve ilk yarı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada konuk ekip, 53. dakikada Karim Rekik'in topu filelere göndermesiyle 2-2'lik eşitliği sağladı.

Ev sahibi takım, 60. dakikada Divock Origi ile bulduğu golle durumu 3-2 yaptı. Hertha Berlin, 83. dakikada Davie Selke'nin topu ağlarla buluşturmasıyla skoru 3-3'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Mario Gomez'in ilk yarıda penaltı kaçırdığı maçta, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ev sahibi ekibin iki golü iptal edildi.

Bu sezon 8. beraberliğini alan Wolfsburg, 11 puanla 14. sırada kaldı. Hertha Berlin ise 14 puanla 11. sırada yer aldı.