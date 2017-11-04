Leipzig 3 puanı 2 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. hafta karşılaşmasında Leipzig, konuk ettiği Hannover 96'yı 2-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig, Red Bull Arena'da Hannover 96'yı ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 56. dakikasında Hannover 96, Jonathas'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde ataklarını sıklaştıran Leipzig, 70. dakikada Yussuf Poulsen ve 85. dakikada Timo Werner'in topu ağlara göndermesiyle geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Geçen hafta Bayern Münih'e 2-0 mağlup olan Leipzig, bu galibiyetle puanını 22'ye çıkararak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Hannover 96 ise 18 puanda kaldı.