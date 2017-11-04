Leipzig 3 puanı 2 golle aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig, geriye düştüğü maçta Hannover 96'yı 2-1 yendi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. hafta karşılaşmasında Leipzig, konuk ettiği Hannover 96'yı 2-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig, Red Bull Arena'da Hannover 96'yı ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 56. dakikasında Hannover 96, Jonathas'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde ataklarını sıklaştıran Leipzig, 70. dakikada Yussuf Poulsen ve 85. dakikada Timo Werner'in topu ağlara göndermesiyle geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Geçen hafta Bayern Münih'e 2-0 mağlup olan Leipzig, bu galibiyetle puanını 22'ye çıkararak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Hannover 96 ise 18 puanda kaldı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:18
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 8
Yorum
MUZER İSTİFA ETMEK DE BİR HİZMETTİR. AİT OLDUĞU CAMİAYA FAYDALI OLAMAYACAĞINI GÖREN BİR KİŞİ GÖREVİ BIRAKMALIDIR. HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR..
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 8
Yorum
grckler bunlar hep suniii
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 8
Yorum
Aslan HAKEM ABILERI YARDIM ETMEMISMI NE AYIP NE OLACAK SIMDI TRABZON VE FENERBAHCEMIN HALI?
Leipzig 3 puanı 2 golle aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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