 Nouri gönderildi – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Nouri gönderildi

    Nouri gönderildi
    W.Bremen, teknik direktör Alexander Nouri ile yollarını ayrıldı. Yeşil- beyazlı ekibi, Eintracht Frankfurt imaçına 23 yaş altı takımının teknik direktörü Kohfeldt çıkaracak.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nouri gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.