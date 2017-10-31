 Çağlar’a 1 maç ceza – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Çağlar’a 1 maç ceza

    Çağlar’a 1 maç ceza
    Alman ekibi Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü'nün cezası belli oldu. Milli futbolcu, Stuttgart ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç men cezası aldı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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