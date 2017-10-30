W.Bremen, Nouri'nin görevine son verdi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, teknik direktör Alexander Nouri ile yollarını ayrıldı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Nouri ve antrenör Markus Feldhoff'un görevine son verildiği belirtildi.
Açıklamada yeşil-beyazlı ekibin, Eintracht Frankfurt ile 3 Kasım Cuma günü oynayacağı karşılaşmaya 23 yaş altı takımının teknik direktörü Florian Kohfeldt tarafından hazırlanacağı ifade edildi.
Bundesliga'da bu sezon galibiyeti bulunmayan Werder Bremen, 5 puanla 17. sırada yer alıyor.
Nouri, 18 Eylül 2016 tarihinde Viktor Skripnik'in görevine son verilmesinin ardından Werder Bremen takımının başına getirilmişti.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:18
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Gary Medel’e ceza yolda
Toplam 18
Yorum
sen çok anlıyorsun tolgayı napcan peki şuan 5 ozi 5 medel eder.adam alanya maçında girdi orta saha dirildi resmen.medelin yeri stoper bunu da bilmen lazım
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Gary Medel’e ceza yolda
Toplam 18
Yorum
Ufak sorunlar bunlar Medel'e saldiranlar'a : haketmedigi halde trip sürekli oynayip birde trip yapan bir kaptan var ortaligi geren. Medel nasil hevesli olsun ?
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 28
Yorum
Adem Bilir Hakem maçı katletmiştir. Durica maçın başında GS lı futbolcunun formasını arkadan çektiği halde sarıyı, Fernandonun ayağına taban kırmızı ka
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