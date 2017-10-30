Çağlar'ın cezası belli oldu

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Çağlar Söyüncü'ye sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 1 maç ceza verildiği ifade edildi. Kulübün ve futbolcunun verilen cezaya itiraz etmeyeceği kaydedildi.Söyüncü, ligde dün oynanan ve Stuttgart'ın 3-0 galip geldiği karşılamanın 12. dakikasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.