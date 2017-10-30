Çağlar'ın cezası belli oldu
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, dün deplasmanda Stuttgart ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç men cezası aldı.
Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Çağlar Söyüncü'ye sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 1 maç ceza verildiği ifade edildi. Kulübün ve futbolcunun verilen cezaya itiraz etmeyeceği kaydedildi.Söyüncü, ligde dün oynanan ve Stuttgart'ın 3-0 galip geldiği karşılamanın 12. dakikasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:15
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 7
Yorum
Samet Musleraya ceza verilecekse hakeme iki katı ceza verilmeli oyun oynatmıyor gs yapınca sarı kart karşı takım yapınca es geç yok ya
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Galatasaray’ı çıldırtan pozisyon
Toplam 32
Yorum
gs asıl görüntülerde bu gibi pozizyona ceza verilmiş 3 puan hiç önemli değil allahtan fernndonun ayağı kırılmamış
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 7
Yorum
kaya iz trabzon büyük takım olsaydı akhisardan 6 tane yemezd....
Çağlar'ın cezası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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