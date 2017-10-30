 Çağlar'ın cezası belli oldu – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Çağlar'ın cezası belli oldu

    Çağlar'ın cezası belli oldu

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , dün deplasmanda ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

    Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, 'ye sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 1 maç ceza verildiği ifade edildi. Kulübün ve futbolcunun verilen cezaya itiraz etmeyeceği kaydedildi.Söyüncü, ligde dün oynanan ve 'ın 3-0 galip geldiği karşılamanın 12. dakikasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:15
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