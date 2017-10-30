Çağlar 'VAR' kurbanı!
Bundesliga'da Stuttgart-Freiburg maçı 0-0 devam ederken hakem Stieler video hakem yardımıyla Çağlar Söyüncü'yü attı. Stuttgart'ın 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Stieler, "Maçtan sonra pozisyonu tekrar izledim. Sarı kart daha doğru olurmuş" dedi.
O anda kimse Stieler'ın hangi pozisyona baktığını anlayamadı. Araçta bulunan Felix Zwayer'in uyarısını dikkate alan Stieler, pozisyonu izledikten sonra Çağlar ile Ginczek arasındaki mücadelenin olduğu yere geldi; Stuttgart lehine frikik verdi ve Çağlar'a da bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.
Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich, karara büyük tepki gösterdi.
Ntv Spor'un haberine göre; Hakem Stieler de maçtan sonra "Pozisyonu maçtan sonra tekrar izleyince sarı kart göstermem daha doğru olur gibi geldi. Ama sahada çok zamanımız yok; hızlı karar vermek zorundayız" dedi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:15
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Monaco maçının hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
cem şu maça halis özkahyayla cünet çakır ı versinlerde türkiyede neler çektiğimizi görsünler.
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Lens eleştirilere yanıt verdi
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Yorum
bjk advers Sayın F.Orman ; Lens çok beğendiğimiz ve Beşiktaşta görmek istediğimiz bir isim kendiside Beşiktaşta oynamayı çok istiyor LENS NEREYE KOŞUYOR
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İlla bağıralım mı!
Toplam 68
Yorum
vtndş cenk ergün geçen haftayı taraflı olarak ve doğal olarak hakemle kaybettik diye yorumluyor oysa hakemle 1puanı kurtardık demesi lazım dürüstç
Çağlar 'VAR' kurbanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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