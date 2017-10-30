 Çağlar kızardı, Freiburg kaybetti – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Çağlar kızardı, Freiburg kaybetti

    Çağlar kızardı, Freiburg kaybetti

    Almanya Bundesliga mücadelesinde milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg, Stuttgart'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

    Genç oyuncu Çağlar Söyüncü, maçın 12'nci dakikasında durum 0-0 iken direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Milli stoperin takımını 10 kişi bırakmasının ardından Stuttgart, 38'de Ginczek, 45'te Pavard ve 82'de Terodde'nin kaydettiği goller ile sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu mücadelenin ardından Freiburg 10 maç sonunda 8 puanda kalırken, Stuttgart 13 puana yükseldi.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:41
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