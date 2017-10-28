Hoffenheim iç sahada kaybetti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 10. hafta karşılaşmasında Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach'a 3-1 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Rhein-Neckar Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 25. dakikada Kerim Demirbay'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Geçen hafta Wolfsburg filelerini de havalandıran Kerim, bu sezon ikinci golüne imza attı.

İkinci yarıda bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiren Borussia Mönchengladbach, 61. dakikada Thorgan Hazard, 79. dakikada Matthias Ginter ve 82. dakikada Jannik Vestergaard'ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde son dört haftada kazanamayan ve sahasında bu sezon ilk kez mağlup olan Hoffenheim, 16 puanla 7. sıraya geriledi. Borussia Mönchengladbach, 17 puanla 6. sıraya çıktı.

Bundesliga'da milli futbolcu Nuri Şahin'in formasını giydiği Borussia Dortmund ise deplasmanda Hannover 96'ya 4-2 yenildi. HDI Arena'da oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekibin gollerini 20. dakikada penaltıdan Jonathas, 40. ve 86. dakikalarda Ihlas Bebou ve 60. dakikada Felix Klaus attı. Konuk takımın golleri ise 27. dakikada Dan-Axel Zagadou ve 52. dakikada Andrey Yarmolenko'dan geldi.

Nuri Şahin'in ilk 11'de başladığı ve 66 dakika sahada kaldığı maçta, Borussia Dortmund'dan Zagadou 59. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sezon ligde ikinci yenilgisini yaşayan Borussia Dortmund'un 20 puanı bulunuyor. Hannover 96 puanını 18'e yükseltti.