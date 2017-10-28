Dortmund’a bir darbe de Hannover'den
Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 10. haftasında HDI-Arena’da karşı karşıya geldiği Hannover 96’ya 4-2 mağlup oldu.
Bundesliga'nın 10. haftasında Borrisia Dortmund, deplasmanda Hannover 96 ile mücadele etti. Bol gollü geçen müsabakayı ev sahibi Hannover 96, 4-2 kazandı. Konuk takımda 20. dakikada penaltıdan Jonathan, 40. ve 86. dakikada Ihlas Bebou ve 60. dakikada Felix Klaus rakip fileleri havalandırdı. Dortmund'un gollerini ise 27. dakikada Dan-Axel Zagadou, 52. dakikada Andriy Yarmolenko kaydetti. Bu sonucunun ardından Hannover puanını 18'e çıkarırken, Dortmund 20 puanda kaldı.
Dortmund'da milli futbolcu Nuri Şahin, ilk 11 başladığı mücadelede 66. dakikada yerini Raphael Guerreiro'ya bıraktı.
Sarı-siyahlılar, Bundesliga'da geride kalan iki haftada RB Leipzig'e 3-2 mağlup olurken, Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kalmıştı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:50
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Aziz Yıldırım ağladı! Gözyaşlarına engel olamadı
Toplam 4
Yorum
BelcikaliAslan fener taraftara son 2 sezondur agliyorki..... onlari hic dusundu mu
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İngilizler peşinde
Toplam 7
Yorum
dogan o kadar okula gitin, insan olamadın, senin gibileri görünce amip yazıyor sanıyorum
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F.Bahçe Arda'yı resmen istedi
Toplam 16
Yorum
dogan hiç komik değil....
Dortmund’a bir darbe de Hannover'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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