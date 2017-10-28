 Bayern Münih’e genç yetenek – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Bayern Münih’e genç yetenek

    Bayern Münih’e genç yetenek

    Alman ekibi, İsveçli 16 yaşındaki futbolcu Andersson’u transfer etti

    Bayern Münih, 16 yaşındaki İsveçli futbolcu Alex Timossi Andersson'u kadrosuna kattı. Helsingborg'da forma giyen İsveçli genç milli futbolcunun, gelecek sezondan itibaren Bayern Münih forması giyecek. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği Andersson'un bu sezon Helsingborg'da oynamaya devam edecek. Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Andersson'un çok yetenekli bir oyuncu olduğunu, gelişimini sistemine alışık olduğu takımında sürdürmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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